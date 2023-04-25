تتويج المغرب بلندن من قبل مجلة “ديبلومات”

جرى، أمس الاثنين، تتويج المملكة المغربية بجائزة “دبلوماسي 2023 لمنطقة مينا”، والتي تم تقديمها لسفير المغرب بالمملكة المتحدة، حكيم حجوي، بمناسبة انعقاد النسخة الـ 13 لحفل توزيع الجوائز المرموق من قبل مجلة “ديبلومات” (Diplomat magazine).

وتكرس هذه الجائزة الرؤية المستنيرة للملك محمد السادس وكذا الإنجازات الاستثنائية للمملكة، كما تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية بين المملكتين تقاربا ودينامية مطردة.

و”جوائز دبلوماسي السنة” هي جوائز تمنح لرؤساء البعثات والدبلوماسيين بعد تصويت السلك الدبلوماسي المعتمد لدى المملكة المتحدة.

وتمثل الجائزة التي فاز بها المغرب اعترافا من السلك الدبلوماسي بلندن (من سفراء ومفوضين ساميين وغيرهم) لمملكة تتميز في منطقتها باستقرارها القوي وتطورها المتسارع وسياستها الخارجية النشطة والاستباقية، التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وحضر الحفل سفراء ودبلوماسيون من أكثر من 180 حكومة ممثلة في لندن.

(ومع)

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