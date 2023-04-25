النجاعة الطاقية.. ورشة تكوينية للمنتخبين بطنجة

احتضن مقر مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بعاصمة البوغاز نهاية الأسبوع المنصرم، ورشة تكوينية لفائدة المنتخبين همت مجال النجاعة الطاقية.

وأوضح بلاغ لمجلس جهة الشمال، اليوم الثلاثاء، أن الدورة التكوينية التحسيسية نظمت لفائدة أطر ومنتخبي الهيئة الجهوية المنتخبة، بشراكة مع معهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بطنجة.

وتندرج هذه الدورة التكوينية التحسيسية، حسب البلاغ، في إطار تنزيل مشاريع التنمية المستدامة، المقترحة ضمن برنامج التنمية الجهوية 2027-2023، الذي يضم مجموعة من البرامج، التي تهدف إلى تشجيع استخدام الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.

وتم خلال اللقاء، التعريف بمجال اختصاص وتدريس معهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، ودوره في تحقيق المواكبة التقنية والتكوين في المجالات المرتبطة بالطاقة.

وشكلت الدورة التكوينية فرصة لاستعراض الأهداف الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للطاقة وأبرز المشاريع التي تدخل في هذا المجال.

وقد ترأست اليوم الأول من التكوين نائبة رئيس لجنة التنمية الاقتصادية وإنعاش الاستثمار بمجلس الجهة نعيمة الزكري، فيما ترأست نائبة رئيس لجنة الشراكة والتعاون الدولي ومغاربة العالم فاطمة الزهراء البقالي،اليوم الثاني من الورشة التكوينية.

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