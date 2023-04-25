مطار تطوان يسجل أعلى معدل استرجاع لحركة الملاحة الجوية

سجل مطار تطوان سانية الرمل الدولي خلال شهر فبراير الماضي أعلى معدل استرجاع بنسبة 1380 في المائة، وذلك مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019، وهو أعلى معدل على الصعيد الوطني مقارنة ببقية مطارات المملكة.

وأفاد تقرير دوري للمكتب الوطني للمطارات بأن عدد المسافرين الذين استعملوا مطار تطوان سانية الرمل بلغ خلال مارس الماضي 14 ألف و645 مسافرا مقابل 1061 مسافرا فقط خلال الفترة ذاتها من عام 2019.

بهذا الأداء، يوجد مطار تطوان في مقدمة المعابر الجوية وطنيا من حيث معدل الاسترجاع، متبوعا بمطار كلميم (227 في المائة) ومطار طنجة (137 في المائة)، ثم مطار وجدة (127 في المائة) وبعده مطار طنطان ( 112 في المائة).

واسترجع مطار تطوان نحو 1575 في المائة بخصوص عدد المسافرين المسجلين خلال الفصل الأول من العام الجاري مقارنة مع ما سجل خلال الفصل الأول من سنة 2019، حيث بلغ عدد المسافرين بين يناير ومارس 2023 نحو 44 ألف و 412 مسافرا، مقابل 2819 مسافر عام 2019.

أما على المستوى الوطني، فقد سجلت مطارات المملكة خلال الربع الأول من سنة 2023، حجم حركة تجارية بلغ 5.912.986 من المسافرين، و 46.313 رحلة جوية، أي بنسبة نمو لحركة النقل الجوي التجاري تقدر بـ 5 في المائة، وبمعدل استرجاع لحركة الطائرات يقدر بـ 96 في المائة، وذلك مقارنة بما تم تسجيله خلال الفترة ذاتها من سنة 2019.

(ومع)

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