أمن البيضاء يطيح بسارق مسلح مبحوث عنه

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن البيضاء، مساء اليوم (الخميس)، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في اقتراف اعتداءات على الأموال تحت التهديد باستخدام السلاح الأبيض.

وأفاد مصدر أمني أن المشتبه فيه الموقوف يشكل موضوع العديد من مذكرات البحث صادرة عن مصالح الشرطة والدرك الملكي، للاشتباه في تورطه في اقتراف سرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، خصوصا علاقته المفترضة بعمليات السرقة التي استهدفت وكالات لتحويل الأموال.

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