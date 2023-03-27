التهاني تتقاطر على الملك بمناسبة حلول رمضان

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيسة هنغاريا، كاتالين نوفاك، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وعبرت نوفاك، في هذه البرقية، عن أطيب متمنياتها لجلالة الملك وللشعب المغربي، مؤكدة أن “تنوع الثقافات والأديان يمثل التراث المشترك للإنسانية”.

وسجلت نوفاك أن “الاحترام المتبادل لهذا التراث يخدم التعايش السلمي بين الأمم وتعاونها”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بالمناسبة نفسها.

ومما جاء في برقية الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي “يشرفني بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك أن أرفع لجلالتكم، أصالة عن نفسي، ونيابة عن منسوبي الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والأجهزة والمؤسسات التابعة لها ، أحر التمنيات وأطيبها ، راجيا من العلي القدير أن يعيد أمثال هذه المناسبة السعيدة على جلالتكم وقد تحقق على أيديكم ما تصبون إليه من تقدم ورخاء للمملكة المغربية، ومن عز وسؤدد للأمة الإسلامية جمعاء”.

وتوصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس أوزبكستان، شوكت ميرضيائيف، بمناسبة حلول رمضان.

ومما جاء في هذه البرقية “يسعدني كثيرا أن أهنئ جلالتكم من صميم قلبي وأتقدم لكم بأطيب تمنياتي بحلول شهر رمضان المبارك، شهر المرحمة والبركة للعالم الإسلامي”.

وقال “إنني على ثقة بأن علاقات التعاون المفيدة وطويلة الأمد بين بلدينا الشقيقين القائمة على مبادئ الاحترام والثقة المتبادلة، سوف تتوسع وترتفع إلى المستوى الذي يتوافق مع إمكانات بلدينا بفضل تطلعاتنا الراسخة المشتركة”.

وأعرب الرئيس الأوزبكستاني، في هذه الأيام الفضيلة التي تغمر فيها رحمة الله تعالى ومغفرته، عن متمنياته لجلالة الملك بموفور الصحة والعافية والسعادة العائلية والنجاح الجديد في كل أعمال جلالته الصالحة وللشعب المغربي الشقيق بالسلام والأمان والبركة ودوام الازدهار.

وتوصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمناسبة حلول رمضان.

ومما جاء في هذه البرقية “يسرنا ونحن نستقبل شهر رمضان الفضيل، أن نتقدم باسم دولة وشعب فلسطين وباسمي شخصيا، لجلالتكم ومن خلالكم لحكومتكم الموقرة وشعبكم الشقيق، بأطيب التهاني وأجل التبريكات، أعاد الله تعالى هذا الشهر المبارك عليكم بالصحة والعافية والنجاح، وعلى شعبكم وشعوب الأمتين العربية والإسلامية والشعوب كافة بالسلام والاستقرار والازدهار”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من نائب أمير دولة قطر، عبد الله بن حمد آل ثاني، بالمناسبة نفسها.

ومما جاء في هذه البرقية “يسرني، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أن أبعث لجلالتكم بخالص التهاني والتبريكات مقرونة بأطيب التمنيات، سائلا الله تعالى أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والعافية وعلى بلدكم الشقيق بدوام التقدم والازدهار بقيادتكم الحكيمة، وكل عام وأنتم بخير”.

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