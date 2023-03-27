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الصباح السياسي

برقية تهنئة إلى الملك من رئيس إسرائيل

منذ 18 ثانية
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توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس دولة إسرائيل، إسحاق هرتسوغ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب الرئيس الإسرائيلي، في هذه البرقية، باسم دولة إسرائيل، عن أطيب تمنياته لجلالة الملك، وللأسرة الملكية ولجميع أفراد الشعب المغربي بمناسبة هذا الشهر المبارك.

ودعا هرتسوغ بمناسبة بداية هذا الشهر الكريم، شهر الصلاة والاحتفال والكرم، إلى الالتزام بـ”تعزيز علاقاتنا وترسيخ صداقتنا وتوحيد جهودنا” من أجل عالم أفضل لأبناء البشرية جمعاء.

منذ 18 ثانية
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