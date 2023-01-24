بنك المغرب ينظم طلب عروض يتعلق بعملية هيكلية لشراء سندات الخزينة

نظم بنك المغرب، أمس الإثنين، طلب عروض يتعلق بعملية هيكلية لشراء سندات الخزينة في السوق الثانوية لدى البنوك التي لا تساير عمليات السياسة النقدية، وذلك طبقا لقرار السيد الوالي رقم N° 80-W-20 والرسالة الدورية رقم LC-BKAM-2020-8 المتعلقين بآليات السياسة النقدية.

وذكر بلاغ للبنك المركزي أن هذه العملية سجلت طلبا إجماليا قدره 200 مليون درهم، استجاب له كليا بنك المغرب، موضحا أن متوسط أجل استحقاق سندات الخزينة التي اشتراها بنك المغرب بلغ نحو 6 أشهر، ب معدل مردودية متوسط قدره 3,27 في المائة.

وفي ختام طلب العروض هذا، بلغ إجمالي العمليات الهيكلية لبنك المغرب 16,4 مليار درهم.

وأشار البلاغ إلى أن طلب العروض المقبل سينظم يوم الاثنين 30 يناير 2023.