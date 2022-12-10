التهاني تتقاطر على المغرب بعد التأهل لنصف النهائي

هنأ المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب اليوم السيت، المغرب على الإنجاز التاريخي بالتأهل إلى المربع الذهبي من مونديال قطر 2022.

وهكذا هنأ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، في اتصال مع نظيره المغربي شكيب بن موسى المغرب بمناسبة الإنجاز التاريخى للمنتخب الوطني وفوزه على منتخب البرتغال والتأهل إلى المربع الذهبي لبطولة كأس العالم لكرة القدم التى تستضيفها قطر.

من جهته قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، ولي عهد دبي ، رئيس المجلس التنفيذي ، إن المنتخب المغربي لكرة القدم ،صنع الفرحة وأسعد كل بيت عربي بتأهله الى نصف نهائي مونديال قطر عقب تغلبه على منتخب البرتغال في ربع النهائي (1/0 ).

وغرد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على تويتر قائلا “مبروك يا المغرب … مبروك يا أسود الأطلس.. من جديد صنعتم الفرحة وأسعدتم جماهيركم في كل بيت عربي وحول العالم”.

كما هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، الملك محمد السادس بمناسبة تأهل أسود الأطلس إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022، واصفا هذا الانجاز بمصدر “سعادة وفخر عظيمين لإفريقيا برمتها”.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، في تغريدة على تويتر، ” أحر التهاني إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي وأسود الأطلس بهذا الإنجاز الإفريقي الرائع وغير المسبوق. إلى الأمام، الكأس في متناول اليد”.

وهنأ الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، النقيب المكاوي بنعيسى، المملكة المغربية والشعب العربي بتأهل المنتخب المغربي للمربع الذهبي لمونديال كأس العالم لأول مرة، وذلك بعد فوزه على نظيره البرتغالي في مباراة ربع النهائي بنتيجة هدف دون رد.

وقال المكاوي، في بيان اليوم، إن المنتخب المغربي حقق إنجازا رياضيا عربيا جديدا وأكد من خلال أدائه بالمونديال أن الرياضة العربية في تقدم كبير وقادرة على المنافسة في أهم المسابقات الرياضية العالمية.

من ناحيته أكد رئيس جمهورية جيبوتي، إسماعيل عمر جيلة، أن تأهل أسود الأطلس إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022 “إنجاز مذهل”.

وقال رئيس جيبوتي، في تغريدة على تويتر، إن هذا الانجاز يشكل “مصدر إلهام لكافة البلدان العربية والإفريقية”.

وكتب الرئيس عمر جيلة “مبروك للمغرب تأهله لنصف نهائي المونديال. إنه إنجاز مذهل للمنتخب المغربي ومصدر إلهام لكافة البلدان العربية والإفريقية “.

كما جاءت التهنئة من الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم السبت، المنتخب المغربي على التأهل التاريخي لنصف نهائي المونديال عقب فوزه على المنتخب البرتغالي بهدف لصفر.

وقال الاتحاد العربي في تغريدة على حسابه في موقع “تويتر” “تهانينا لممثل كرة القدم العربية في المونديال منتخب المغرب للتأهل التاريخي الى دور النصف النهائي، الذي نعتز ونفخر به كثيرا”.

من جهته هنأ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، اليوم السبت، المنتخب المغربي لكرة القدم على الإنجاز التاريخي ببلوغه الدور نصف النهائي، بعد فوزه على نظيره البرتغالي، ضمن مباريات دور الثمانية من بطولة «كأس العالم قطر 2022».

وأشاد الأمين العام، في بيان، بالأداء البطولي للاعبي المنتخب المغربي في تلك المباراة، متمنيا له تحقيق المزيد من الانتصارات في الجولات القادمة من البطولة.