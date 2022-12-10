الركراكي: وضعنا افريقيا والعرب ضمن الأربعة في العالم

قال وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي، إن مباراة البرتغال أثبتت بأنه يصعب الفوز على الاسود في مونديال قطر 2022.

وأضاف الركراكي في الندوة الصحافية، أن المنتخب المغربي الافضل من ناحية اللعب بالقلب والروح في تحقيق الانتصار، مشيرا أن الدعم الجماهيري مغاربة وعرب وأفارقة كان له الأثر الإيجابي في هذا الإنجاز التاريخي.

وتابع “لسنا افضل منتخب في اللعب، لكننا الاحسن على مستوى اللعب بالقلب، إضافة إلى الجانب التكتيكي”.

وزاد قائلا “لم نتلق سوى هدفا وحيدا حتى الآن. أنه نتيجة عمل جبارا ولم يكن ذلك صدفة”.

وأكد الركراكي أن بهذا الإنجاز يكون الاسود وضعوا افريقيا والعرب ضمن الأربعة في العالم.

(ومع)