قطر 2022: برنامج جديد لنقل المشجعين المغاربة خلال دور الثمن النهائي

على غرار برنامج الرحلات الجوية الاستثنائية، الذي تم وضعه خلال المرحلة الأولى لكأس العالم 2022، ولمواكية أسود الأطلس الذين تأهلوا للثمن النهائي، وضعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والخطوط الملكية المغربية، برنامج رحلات جديد، لنقل مشجعي الفريق الوطني نحو الدوحة لمساندة المنتخب الوطني خلال مواجهته المقبلة مع نظيره الإسباني، والمرتقبة الثلاثاء المقبل.

وذكرت الشركة الوطنية، في بلاغ بهذا الخصوص، أنه إضافة للرحلات الجوية اليومية المنتظمة التي تربط بين الدار البيضاء والدوحة، سيبرمج الناقل الجوي الوطني خلال ليلة الخامس والسادس من دجنبر، أربع رحلات استثنائية ستنطلق من العاصمة الاقتصادية، وأربع رحلات عودة ليلة السادس والسابع من دجنبر.

وأوضح المصدر ذاته أنه سيتم طرح التذكرة بسعر محدد في 5000 درهم شاملة للرسوم ذهابا وإيابا، مشيرا إلى أن جميع هذه الرحلات ستؤمنها الشركة الوطنية على متن طائرات ذات سعة كبيرة تتراوح طاقتها الاستيعابية بين 274 و340 مقعدا للواحدة.

وستتم جدولة الرحلات الاستثنائية كالتالي : * الرحلات المنطلقة من الدار البيضاء ليلة الخامس والسادس دجنبر:

– الرحلة 22 30AT : الإقلاع يوم 05 دجنبر على الساعة الحادية عشر ليلا وأربعين دقيقة، والوصول إلى الدوحة على الساعة التاسعة صباحا لليوم الموالي،

– الرحلة 22 32AT : الإقلاع يوم 06 دجنبر على الساعة الثانية عشر ليلا وأربعين دقيقة، والوصول إلى الدوحة على الساعة العاشرة صباحا،

– الرحلة 22 34AT : الإقلاع يوم 06 دجنبر على الساعة الواحدة صباحا وأربعين دقيقة، والوصول إلى الدوحة على الساعة الحادية عشر صباحا،

– الرحلة 22 36AT : الإقلاع يوم 06 دجنبر على الساعة الثانية صباحا وأربعين دقيقة، والوصول إلى الدوحة على الساعة الثانية عشر زوالا.

* الرحلات المنطلقة من الدوحة ليلة السادس والسابع دجنبر:

– الرحلة 22 31AT : الإقلاع على الساعة الواحدة صباحا، والوصول إلى الدار البيضاء على الساعة السابعة صباحا وعشرون دقيقة،

– الرحلة 22 33AT : الإقلاع على الساعة الثانية صباحا، والوصول إلى الدار البيضاء على الساعة الثامنة صباحا وعشرون دقيقة،

– الرحلة 22 35AT : الإقلاع على الساعة الثالثة صباحا، والوصول إلى الدار البيضاء على الساعة التاسعة صباحا وعشرون دقيقة،

– الرحلة 22 37AT : الإقلاع على الساعة الرابعة صباحا، والوصول إلى الدار البيضاء على الساعة العاشرة صباحا وعشرون دقيقة.

وستكون هذه التذاكر مفتوحة للبيع بالوكالات التجارية للخطوط الملكية المغربية، بشرط التوفر على بطاقة “هيا” سارية المفعول.