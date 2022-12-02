مونديال 2022: فوز تاريخي غير مجد للكاميرون على البرازيل

حسمت البرازيل صدارة المجموعة السابعة رغم خسارتها التاريخية أمام الكاميرون 0-1 الجمعة على ملعب لوسيل، في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة السابعة في مونديال قطر 2022 لكرة القدم.

وسجل مهاجم النصر السعودي فنسان أبوبكر هدف المباراة الوحيد (90+2) مانحا القارة السمراء الفوز الأول في تاريخ كأس العالم على أبطال العالم 5 مرات والذين ضمنوا صدارة المجموعة برصيد ست نقاط بفارق الاهداف امام سويسرا الفائزة على صربيا. وتلتقي البرازيل مع كوريا الجنوبية ثانية المجموعة الثامنة.

فيما بلغ المنتخب السويسري الدور ثمن النهائي لمونديال قطر لكرة القدم بفوزه على صربيا 3-2 الجمعة على استاد 974 في الدوحة، ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة السابعة.

سجل لسويسرا جيردان شاكيري (20) وبريل إمبولو (44) وريمو فرويلر (48)، وللخاسر ألكسندر ميتروفيتش (26) ودوشان فلاهوفيتش (35). واحتلت سويسرا المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط خلف البرازيل المتصدرة رغم خسارتها أمام الكاميرون صفر-1.

وتلعب سويسرا أمام البرتغال في ثمن النهائي على ملعب لوسيل الإثنين المقبل.

في ما يلي النتائج والترتيب النهائي للمجموعة السابعة في مونديال قطر 2022 في كرة القدم:

البرازيل 2 صربيا 0

سويسرا 1 الكاميرون 0

البرازيل 1 سويسرا 0

الكاميرون 3 صربيا 3

صربيا 2 سويسرا 3

الكاميرون 1 البرازيل 0

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

البرازيل 3 2 0 1 3 1 6 تأهلت إلى ثمن النهائي

سويسرا 3 2 0 1 4 3 6 تأهلت إلى ثمن النهائي

الكاميرون 3 1 1 1 4 4 4 أقصيت من المنافسة

صربيا 3 0 1 2 5 8 1 أقصيت من المنافسة