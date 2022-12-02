قطر 2022 … ترتيب الهدافين

في ما يأتي ترتيب الهدافين في كأس العالم لكرة القدم 2022 المقامة في قطر حتى 18 دجنبر:

إينير فالنسيا (الإكوادور)، كيليان مبابي (فرنسا)، كودي خاكبو (هولندا)، ماركوس راشفورد (إنكلترا)، ألفارو موراتا (إسبانيا)

بوكايو ساكا (إنكلترا)، مهدي طارمي (إيران)، أوليفييه جيرو (فرنسا)، فيران توريس (إسبانيا)، ريشارليسون (البرازيل)، ليونيل ميسي (الأرجنتين)، محمد قدوس (غانا)، غيو-سونغ تشو (كوريا الجنوبية)، برونو فرنانديش (البرتغال)، أندري كراماريتش (كرواتيا)، سالم الدوسري (السعودية)، كاي هافيرتس، نيكلاس فولكروغ (ألمانيا)، ريتسو دوان (اليابان)، جورجيان دي أراسكاييتا (الأوروغواي)، فنسان أبوبكر (الكاميرون)، ألكسندر ميتروفيتش (صربيا)، بريل إمبولو (سويسرا)

جود بيلينغهام، جاك غريليش، رحيم سترلينغ، فيل فودن (إنكلترا)، ديفي كلاسن، فرنكي دي يونغ (هولندا)، تيم وياه، كريستيان بوليسيك (الولايات المتحدة)، غاريث بايل (ويلز)، إنسو فرنانديس، أليكسيس ماك أليستر، خوليان ألفاريس (الأرجنتين)، صالح الشهري (السعودية)، أدريان رابيو (فرنسا)، كريغ غودوين، ميتشل ديوك، ماثيو ليكي (أستراليا)، إيلكاي غوندوغان، سيرج غنابري (ألمانيا)، تاكوما أسانو، أو تاناكا (اليابان)، داني أولمو، ماركو أسنسيو، غافي، كارلوس سولير (إسبانيا)، ميتشي باتشواي (بلجيكا)، جيردان شاكيري، ريمو فرويلر (سويسرا)، كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس، رافايل لياو، ريكاردو هورتا (البرتغال)، أندريه أيو، عثمان بوكاري، محمد ساليسو (غانا)، روزبه جشمي، رامين رضائيان (إيران)، بولاي ديا، فامارا دييديو، شيخ ديينغ، اسماعيلا سار، خاليدو كوليبالي (السنغال)، محمد مونتاري (قطر)، أندرياس كريستنسن (الدنمارك)، بيوتر جيلينسكي، روبرت ليفاندوفسكي (بولندا)، كيشر فولر، يلتسين تيخيدا (كوستاريكا)، رومان سايس، زكرياء ابو خلال، حكيم زياش، يوسف النصيري (المغرب)، ماركو ليفايا، لوفرو ماير (كرواتيا)، ألفونسو ديفيس (كندا)، جان-شارل كاستيليتو، إريك مكسيم تشوبو-موتينغ (الكاميرون)، ستراهينيا بافلوفيتش، سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، دوشان فلاهوفيتش (صربيا)، كازيميرو (البرازيل)، مويسيس كايسيدو (الاكوادور)، وهبي الخزري (تونس)، لويس تشافيس، هنري مارتن (المكسيك)، يونغ-غوون كيم، هي-تشان هوانغ (كوريا الجنوبية)

المغربي نايف أكرد (في مباراة كندا)، الألماني مانويل نوير (في مباراة كوستاريكا)