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مونديال 2022: برنامج ثمن النهائي
في ما يلي برنامج الدور ثمن النهائي ضمن كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر بعد انتهاء دور المجموعات اليوم الجمعة :
– السبت 3 دجنبر
(16,00) هولندا – الولايات المتحدة (خليفة)
(20,00) الأرجنتين – أستراليا (أحمد بن علي)
– الأحد 4 دجنبر
(16,00) فرنسا – بولندا (الثمامة)
(20,00) إنكلترا – السنغال (البيت)
– الإثنين 5 دجنبر
(16,00) اليابان – كرواتيا (الجنوب)
(20,00) البرازيل – كوريا الجنوبية (974)
– الثلاثاء 6 دجنبر
(16,00) المغرب – إسبانيا (المدينة التعليمية)
(20,00) البرتغال – سويسرا (لوسيل)