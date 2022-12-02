مونديال 2022: برنامج ثمن النهائي

في ما يلي برنامج الدور ثمن النهائي ضمن كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر بعد انتهاء دور المجموعات اليوم الجمعة :

– السبت 3 دجنبر

(16,00) هولندا – الولايات المتحدة (خليفة)

(20,00) الأرجنتين – أستراليا (أحمد بن علي)

– الأحد 4 دجنبر

(16,00) فرنسا – بولندا (الثمامة)

(20,00) إنكلترا – السنغال (البيت)

– الإثنين 5 دجنبر

(16,00) اليابان – كرواتيا (الجنوب)

(20,00) البرازيل – كوريا الجنوبية (974)

– الثلاثاء 6 دجنبر

(16,00) المغرب – إسبانيا (المدينة التعليمية)

(20,00) البرتغال – سويسرا (لوسيل)