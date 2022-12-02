مونديال 2022: كوريا الجنوبية إلى ثمن النهائي بفوز قاتل على البرتغال

عبرت كوريا الجنوبية إلى الدور ثمن النهائي بمونديال قطر 2022 بفوز في الدقائق القاتلة على البرتغال 2-1 في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة، على استاد المدينة التعليمية في الدوحة.

وسجل هدفي كوريا يونغ-غوون كيم (27) وهي-تشان هوانغ (90+1)، فيما أحرز ريكاردو هورتا هدف البرتغال الوحيد (5).

فيما حققت الأوروغواي من نفس المجموعة فوزا غير كاف على غانا بهدفين نظيفين ليودعا سويا دور المجموعات في مونديال قطر 2022 في كرة القدم، بسبب فوز كوريا الجنوبية على البرتغال ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الثامنة.

وتلتقي البرتغال في ثمن النهائي مع صاحب المركز الثاني في المجموعة السابعة (يتحدد لاحقا مساء الجمعة)، في حين تلتقي كوريا الجنوبية مع متصدر تلك المجموعة (يتحدد لاحقا ايضا).

في ما يلي النتائج والترتيب النهائي للمجموعة الثامنة في مونديال قطر 2022 في كرة القدم:

البرتغال 3 غانا 2

الأوروغواي 0 كوريا الجنوبية 0

البرتغال 2 الأوروغواي 0

كوريا الجنوبية 2 غانا 3

غانا 0 الأوروغواي 2

كوريا الجنوبية 2 البرتغال 1

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

البرتغال 3 2 0 1 6 4 6 تأهلت إلى ثمن النهائي

كوريا الجنوبية 3 1 1 1 4 4 4 تأهلت إلى ثمن النهائي

الأوروغواي 3 1 1 1 2 2 4 أقصيت من المنافسة

غانا 3 1 0 2 5 7 3 أقصيت من المنافسة