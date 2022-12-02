“ماتقيش ولدي” توقع اتفاقية شراكة مع أكاديمية التعليم بجهة الرباط سلا القنيطرة

قامت منظمة “ماتقيش ولدي”، ممثلة في نجاة أنوار، رئيسة مكتبها التنفيذي الوطني، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، ممثلة في محمد اضرضور، مديرها الجهوي، اليوم (الجمعة) بمقر الأكاديمية الجهوية، بالإمضاء على اتفاقية شراكة من أجل إنجاز عمل جهوي مشترك تربوي، ثقافي، توعوي و تحسيسي.

ويهدف العمل الجهوي المشترك، وفق بلاغ للمنظمة، إلى حماية الطفولة خاصة التلميذات و التلاميذ في وضعيات خاصة، من خلال تسطير مساره اعتمادا على مجموعة من الأهداف تم تحديدها داخل الاتفاقية.

وأكدت منظمة “ماتقيش ولدي”، في بلاغها، على أهمية المؤسسات التعليمية وأطقمها المكونة من خيرة الأساتذة و المعلمين و المؤطرين، في تحديد مستقبل المغرب من خلال تربية الأجيال الصاعدة و تعليمهم و تأطيرهم و صقل وعيهم و ادراكهم و زرع قيم الإنسانية و الوطنية فيهم، لافتة أيضا إلى دورها المحوري في محاربة ظاهرة الاعتداء على الأطفال و حمايتهم والكشف عن العديد من حالات الاعتداء التي يتعرض لها بعض الأطفال و القاصرين سواء داخل محيطهم الأسري أو خارجه خاصة حالات الاعتداء الجنسي.

من جهتها، يضيف المصدر ذاته، تعزز الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة الدور الكبير المذكور من خلال الاتفاقية الموقعة، وتعكس رؤية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي و الرياضة من أجل حماية الأطفال و محاربة شتى أنواع الاعتداء على الطفل، و هي الرؤية التي تساير التوجه الملكي السامي للملك محمد السادس، وشقيقته الأميرة لالة مريم من أجل جعل المؤسسة التعليمية ملاذا آمنا للطفل و فضاء للتربية و التعليم و التكوين، وكذا مجالا للتقييم والكشف عن الحالات التي تعاني من العنف و الاضطهاد سواء الجسدي و النفسي.

(م.ص)