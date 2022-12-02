أفادت الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى بأن جاري القروض الصغرى بلغ 8,5 مليار درهم عند متم شتنبر 2022 مقابل 8,24 مليار درهم عند متم شتنبر 2021، أي بارتفاع بنسبة 2,17 في المائة.

وأوضحت الفدرالية، في مذكرة حول إنجازات القطاع، أن المبلغ التراكمي للقروض الممنوحة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022 بلغ 584 مليون درهم مقابل 522 مليون درهم عند متم شتنبر 2021، بارتفاع بنسبة 11,82 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن عدد الزبائن النشطين خلال الربع الثالث انخفض إلى 838.964 زبون، مقابل 898.053 زبون، وهو ما يعادل انخفاضا قدره 4,89 في المائة.

وأبان توزيع الزبناء، حسب المنطقة الجغرافية، عن هيمنة الوسط الحضري، إذ بلغ عددهم 542.020 زبونا مقابل 296.944 زبونا من العالم القروي.

وبحسب فئة القروض، أوردت الفدرالية أن فئة القروض الأكثر شيوعا بين المستفيدين تتمثل في القروض الفردية بما مجموعه 633.512 زبونا، تليها القروض التضامنية (185.742 زبون)، ثم قروض المقاولة الصغيرة جدا (19.710 زبون).

(ومع)