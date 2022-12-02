مهاجر يهبط بالمظلة في مليلية

تمكن مهاجر غير نظامي من الوصول إلى مليلية السليبة، انطلاقا من شمال المغرب، مستعينا بمظلة طائرة وفق ما أفادت السلطات الاسبانية الجمعة.

وقال متحدث باسم المدينة السليبة “شاهد شخصان كانا على متن سيارة حوالي الثامنة والربع شخصا يطير بواسطة مظلة”، فوق السياج العالي المحيط بالمدينة قبل أن يدخل إليها.

وأضاف أن الشاهدين “أبلغا الحرس المدني” الاسباني عن الواقعة، “من دون أن يتم بعد تحديد مكان وجود هذا المهاجر”.

هذه أول مرة يدخل فيها مهاجر غير نظامي إلى مليلية السليبة بالمظلة، بحسب ما أوضح نفس المصدر.

يحيط سياج حديدي عال تتخلله أسلاك شائكة وكاميرات مراقبة ومراكز لحرس الحدود من الجانبين، بمليلية وسبتة السليبتين، لمنع تسلل المهاجرين غير النظاميين إليهما.

رغم ذلك شهدت المدينتان محاولات اقتحام متعددة في الأعوام الأخيرة من مهاجرين، يأتون في الغالب من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وأحيانا أيضا مغاربية.