الراكراكي : مازال ما تأهلناش

قال وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني، إن التأهل لم يحسب، كما يعتقد كثيرون، وتابع في الندوة الصحافية “مازال ماتأهلناش”.

وأضاف الركراكي أن المنتخب واجه أحد أفضل المنتخبات العالمية، “خاصنا نطويوا صفحة الاحتفالات ونركزوا على ماتش كندا”.

وأوضح الركراكي أن هناك منتخبات أقوى منا، لكننا نملك الروح والعزيمة والرغبة في الفوز”.

وتابع “عندنا دبا 4 ديال النقاط من مباراتين، وخاصنا نربحوا باش ندوزا للدور الثاني”.

وبخصوص إبعاد بونو عن التشكيلة، أكد الركراكي أنه حس بشي حاجة لهذا قررت تغييره في اخر لحظة، بعدما طلب مني ذلك، لأننا عندنا كروب مزيان بزاف.

(ع.ك) قطر