تاليوين تحتضن الدورة الـ14 للمهرجان الدولي للزعفران

تحتضن تالوين (إقليم تارودانت)، في الفترة من 25 إلى 27 نونبر الجاري، الدورة الـ14 للمهرجان الدولي للزعفران.

وتهدف هذه التظاهرة، المنظمة بمبادرة من جمعية المهرجان الدولي للزعفران، تحت شعار “مجال الزعفران: الإمكانيات، التحديات والآفاق”، إلى التعريف بالمؤهلات الفلاحية لمنطقة تالوين وتثمين قطاع الزعفران وتشجيع الفلاحين على تطوير انتاجهم.

ويشكل المهرجان الذي يقام بشراكة مع قطاعات حكومية ومجالس منتخبة وداعمين خواص، فضاء للقاءات والتواصل وتبادل التجارب بين المهنيين في أفق الانخراط في شراكات مثمرة.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال رئيس جمعية المهرجان الدولي للزعفران، إسماعيل بوخريس، إن تنظيم المهرجان هو مناسبة مهمة للمنتجين والمهنيين للاطلاع على أحدث التقنيات في ميدان إنتاج وتثمين الزعفران، مضيفا أن برنامج هذه الدورة سيعرف العديد من الأنشطة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والفني.

وأبرز بوخريس، أن هذه التظاهرة ستساهم في تطوير تسويق الزعفران في السوق المغربي وأيضا الدولي، معبرا عن فخره باشتغال الجمعية على منتج محلي اسمه “الزعفران” والذي بات يكتسي سمعة عالية داخل وخارج أرض الوطن.

وعلى هامش المهرجان، ستقام ندوات ولقاءات ينشطها مهنيون وباحثون وخبراء، بالاضافة إلى تقديم شهادات حية لحاملي مشاريع تثمين الزعفران.

(ومع)