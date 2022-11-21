حوادث
زوجـة تنهـي حيـاة زوجهـا
رفض منحها الموافقة للعمل في حقول التوت بإسبانيا فقررت قتله اختارت زوجة بدوار “الخنيشات”، بسيدي قاسم، أن تنهي علاقتها بزوجها التي استمرت زهاء عشرين سنة، بقتله، ودفنه في فناء المنزل، بعد خلافات بينهما. الجريمة التي هزت المنطقة لبشاعتها، اكتشفت، السبت الماضي، بعد البحث المضني لوالد الضحية، إثرأكمل القراءة »
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