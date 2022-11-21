“بسيج” يطيح بداعشي في سلا الجديدة

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتاريخ 17 نونبر الجاري، من ‏توقيف شخص موال لتنظيم “داعش” الإرهابي، يبلغ من العمر 22 سنة وينشط بسلا الجديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في التحضير ‏لمشروع إرهابي بغرض المساس بالنظام العام، ويتعلق الأمر بأحد المعتقلين السابقين في قضايا الإرهاب‎.‎

وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أنه جرى توقيف المشتبه به الذي تم تشخيص هويته وكشف تفاصيل ‏مشروعه الإرهابي انطلاقا من أبحاث وتحريات قامت بها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني‎.‎

وأضاف المصدر ذاته، أن عمليات التفتيش المنجزة أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية بالإضافة لرسم يدوي يتضمن خططا ‏لتنفيذ عمليات إرهابية وكذا منشورات ذات محتوى متطرف‎.‎

وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف البلاغ، فإن المشتبه فيه الموالي لتنظيم “داعش” الإرهابي، قد عاد مؤخرا إلى ‏نشاطه المتطرف حيث شرع في البحث عن المواد الأولية التي تدخل في صناعة العبوات الناسفة بغية تنفيذ مخططه الإرهابي ضد ‏منشآت حيوية‎.‎

وتم الاحتفاظ بالمتطرف الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي ‏للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة له، وتدقيق ‏ارتباطاته المحتملة مع التنظيمات الإرهابية الموجودة داخل المغرب وخارجه، فضلا عن تحديد جميع ملامح المشروع الإرهابي الذي ‏كان بصدد الإعداد لارتكابه فوق تراب المملكة‎.‎

وخلص البلاغ إلى أن هذه العملية الأمنية تؤشر، مرة أخرى، على أهمية وفعالية العمليات الاستباقية الرامية لتحييد مخاطر ‏التهديد الإرهابي المحدق ببلادنا، خصوصا في سياق حرص التنظيمات الإرهابية العالمية والأقطاب الجهوية المتفرعة عنها على ‏الرفع من محاولاتها التي تستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها.‏

(ومع)