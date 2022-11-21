قطر 2022: إنكلترا تكتسح إيران

اكتسح منتخب إنكلترا نظيره الإيراني 6-2 وحقق ثاني أكبر انتصاراته في كأس العالم لكرة القدم، الاثنين في مونديال قطر 2022، في مباراة بدأها “تيم ملي” برسالة سياسية عندما رفض لاعبوه أداء النشيد الوطني تضامنا مع الاحتجاجات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية.

وفي افتتاح منافسات المجموعة الثانية، تناوب على تسجيل أهداف “الأسود الثلاثة” كل من جود بيلينغهام (35)، بوكايو ساكا (43 و62)، ورحيم ستيرلينغ (45+1)، ماركوس راشفورد (71)، وجاك غريليش (90)، فيما أحرز مهدي طارمي هدفي إيران (65 و90+13).