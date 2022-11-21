هفتي: الحالة الصحية للاعبين “جيدة على العموم”

أكد طبيب المنتخب الوطني لكرة القدم، الدكتور عبد الرزاف هفتي، اليوم الاثنين، أن الحالة الصحية للاعبي المنتخب “جيدة على العموم”.

وأوضح هفتي في تصريح صحفي، أن هناك إصابات خفيفة لدى بعض اللاعبين، مؤكدا أن الحالة الصحية للمجموعة لا تدعو للقلق وتبقى جيدة على العموم.

وأبرز في هذا الصدد أن جميع عناصر المنتخب الوطني شاركت في الحصة التدريبية المبرمجة اليوم الاثنين، بمن فيهم اللاعب سليم أملاح، الذي كان يعاني من إصابة طفيفة، ومن المحتمل أن يشارك في المباراة الأولى للمنتخب الوطني في إطار كأس العالم قطر 2022، والتي شتجمعه بنظيره الكرواتي.

وبخصوص اللاعب زكرياء أبوخلال الذي التحق بالمنتخب وهو يشكو من إصابة، قال هفتي إن حالته الصحية “جيدة عموما”، مضيفا أنه يتوقع غيابه عن المباراة الأولى في حين سيكون جاهزا لخوض المباراة الثانية ضد المنتخب البلجيكي.

أما عن حالة اللاعب إلياس شاعر، فقال طبيب المنتخب الوطني إنها في تحسن بنسبة 70 إلى 80 في المائة، وأنه سيتم يوم غد الثلاثاء إتخاذ القرار المناسب بشأن مشاركته.

ويستهل المنتخب الوطني المغربي مشواره في كأس العالم بمواجهة نظيره الكرواتي، بعد غد الأربعاء على أرضية ملعب “البيت” بالخور (الساعة 11 صباحا بالتوقيت المغربي) .

ويوجد المنتخب المغربي في المجموعة السادسة إلى جانب كل من بلجيكا وكرواتيا وكندا.