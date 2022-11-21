خاص
“يونيسف” تحتفل باليوم العالمي للطفل
«الصباح» تفتح صفحاتها للأطفال للتعبير عن وجهات نظرهم بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 نونبر، تحتفل “يونيسف” بالحدث من خلال إعطاء الكلمة لمجموعة من الأطفال للتعبير عن رأيهم في مواضيع مختلفة. ومساهمة منها في هذه المبادرة تفتح “الصباح” صفحاتها لهذه المواهب الصغيرة لإيصال صوتها إلى منأكمل القراءة »
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