وسيط المملكة يتباحث مع نظيره من إفريقيا الوسطى

أجرى وسيط المملكة، محمد بنعليلو، اليوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع نظيره من جمهورية إفريقيا الوسطى، لوران نغون – بابا، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمملكة.

وخلال هذا اللقاء، بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بين مؤسسة وسيط المملكة والمجلس الوطني للوساطة بإفريقيا الوسطى.

وقال بنعليلو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الزيارة تروم تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في كافة المجالات المرتبطة باختصاصات مؤسسة وسيط المملكة.

وأضاف أن “زيارة السيد نغون – بابا شكلت فرصة للتداول حول مجمل محاور التعاون، وكذا الدعم المحتمل لنظرائنا من مجلس الوساطة الوطني (في جمهورية أفريقيا الوسطى)”، مشيرا إلى إمكانية التوقيع على مذكرة تفاهم حول توسيع آليات التعاون بين المؤسستين.

من جانبه، رحب وسيط جمهورية إفريقيا الوسطى بالعلاقات “الممتازة” القائمة بين البلدين، مؤكدا أن هذا اللقاء يروم إرساء قاعدة جديدة من العلاقات “المثمرة” بين المؤسستين.

وسجل أيضا أن “المؤسستين ينبغي أن تشكلا إطارا دائما للشراكة يخدم مصالح شعبينا، وذلك من أجل تعزيز علاقة الثقة بين الحاكم والمحكوم وضمان حكامة جيدة”.

(ومع)