استئنافية الرباط تؤيد الحكم الابتدائي وتأمر باعتقال زيان

علمت “الصباح”، من مصادر مطلعة، أن محكمة الاستئناف بالرباط أدانت، اليوم (الاثنين)، النقيب السابق محمد زيان بالسجن والغرامة في قضية التحرش الجنسي والابتزاز و التهديد الممارس من قبله على نجلاء فيصلي.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن استئنافية الرباط قضت بتأييد الحكم الصادر ضد محمد زيان ابتدائيا بالسجن ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف، مع أداء مبلغ 100 ألف درهم كتعويض لنجلاء المطالبة بالحق المدني، كما أمرت باعتقاله.

يذكر أن زيان توبع في حالة سراح بـ11 تهمة من بينها “التحرش الجنسي” وإهانة رجال القضاء وموظفين عموميين، بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم بالاحترام الواجب لسلطتهم”، و”إهانة هيئات منظمة” و”نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن، وتحقير مقررات قضائية” و”بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها” و”بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية” و”التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية” و”المشاركة في الخيانة” و”المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك”، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية” و”تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب”.

(ي.ع)