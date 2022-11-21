إيداع محمد زيان سجن العرجات

قامت مصالح الضابطة القضائية المختصة، بناء على تعليمات النيابة العامة وبأمر من استئنافية الرباط، اليوم (الاثنين)، بإلقاء القبض على النقيب السابق والمحامي محمد زيان، وإيداعه سجن العرجات في إطار المادتين 392 و414 من قانون المسطرة الجنائية.

وأورد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في بلاغ له مساء اليوم (الاثنين)، أن محكمة الاستئناف أصدرت، اليوم، قرارا في حق زيان قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانته ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، إضافة إلى تعويضات مدنية للمطالبين بالحق المدني.

وأوضح البلاغ ذاته أن زيان توبع من أجل جرائم إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، إهانة هيئات منظمة، نشر اقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، التحريض على خرق التدابير الصحية عن طريق اقوال منشورة على دعامة الكترونية، المشاركة في الخيانة الزوجية، المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي.

(ي.ع)