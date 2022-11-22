الرياضة
الجامعة تحسم “الكان”
يقع في 160 صفحة والجزائر قدمت ترشيحها 24 ساعة بعد الملف المغربي انتهت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من إعداد ملف ترشح المغرب، لاحتضان نهائيات كأس إفريقيا للأمم، المقرر إجراؤها في 2025، بعد أن قدم ترشيحه لاحتضان هذه التظاهرة القارية. وعلمت “الصباح”، أن الملف أعد في 160أكمل القراءة »
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