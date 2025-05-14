Maroc QN تختتم أول معرض تفاعلي لها في Morocco Mall

نظّمت Maroc QN، يومي 10 و11 ماي 2025، معرضًا تفاعليًا مفتوحًا للعموم داخل مركز Morocco Mall بمدينة الدار البيضاء. واختارت العلامة هذا الفضاء الحيوي، باعتباره من بين أكثر المواقع ارتيادًا في العاصمة الاقتصادية، لتقديم رؤيتها ونموذجها الاقتصادي ضمن تجربة غامرة تهدف إلى تعزيز التفاعل والتواصل المباشر مع الجمهور.

جاء هذا الحدث في إطار مقاربة قائمة على الانفتاح والقرب، حيث سعت QN Maroc من خلاله إلى خلق صلة مباشرة مع المواطنين، وتمكينهم من الاطلاع عن كثب على هوية العلامة، التزاماتها المجتمعية، والفرص التي تتيحها في مجال البيع المباشر.

وقد تميز المعرض بمسار تفاعلي يسمح باكتشاف مجموعات المنتجات التي تقدمها الشركة، إلى جانب فضاءات معلوماتية تم إعدادها خصيصًا لشرح آليات الانضمام إلى شبكةMaroc QN. وتم التركيز بشكل خاص على فئة الشباب، من خلال إبراز الإمكانات التي يتيحها هذا النموذج الاقتصادي للأفراد الراغبين في خوض تجربة ريادية ضمن إطار منظم وواضح المعالم.

وفي هذا السياق، صرّح عماد خليفة، المدير العام لـ Maroc QN: «نفخر بتقديم نموذج أعمالنا ومنتجاتنا في موقع مرموق مثل Morocco Mall. لقد شكّل هذا الحدث فرصة فريدة للتواصل المباشر مع الزوار، وتقاسم قيم الشفافية والانفتاح التي تقوم عليها فلسفتنا، إلى جانب إبراز الإمكانات الحقيقية التي يوفرها البيع المباشر كخيار مهني طموح.»

من جهته، أكد عمر تعدي، المدير الإقليميللشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، أن هذا الموعد شكّل مناسبة لتقوية العلاقة مع المواطنين، حيث صرّح قائلًا: «نعتبر هذا المعرض فرصة مثالية لشرح الكيفية التي تسهم بها Maroc QNفي دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص جديدة. نطمح إلى تشجيع الشباب على خوض تجربة ريادة الأعمال في بيئة مؤطرة، تتيح لهم بناء مستقبل مهني مستقر ومستدام.»

ومن خلال هذا الحضور الميداني، تؤكد Maroc QNحرصها على تعزيز سياسة القرب، والانفتاح على المواطن، وترسيخ مبادئ الشفافية والإصغاء كمرتكزات أساسية لعملها داخل السوق المغربية.

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