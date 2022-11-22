الرياضة
الإضراب يخيم على خريبكة
ججيلي يسابق الزمن لتصحيح الأوضاع قبل استئناف البطولة يخيم الإضراب على لاعبي أولمبيك خريبكة لكرة القدم، بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية. وأفادت مصادر من الفريق أن اللاعبين لم يتوصلوا براتب شهرين، كما لم يتوصل أغلبهم بأي شطر من منح التوقيع، بسبب الفراغ الذي عاشه الفريق بداية الموسم،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا