الرياضة
جدران: لاعبو قطر لم يتحملوا الضغط
مدرب الخور قال إن توقف الدوري طويلا من أسباب الهزيمة أكد الإطار الوطني هشام جدران أن طريقة أداء منتخب قطر أمام الإكوادور (2-0)، في افتتاح المونديال تركت أكثر من علامة استفهام. وأرجع جدران في تصريح ل”الصباح”، الأداء المتواضع للمنتخب القطري إلى طول فترة توقف الدوري، وحرمان لاعبيهأكمل القراءة »
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