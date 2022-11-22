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وطنية

عمدة‭ ‬البيضاء‭ ‬تطالب‭ ‬بلجنة‭ ‬تحقيق

منذ دقيقة واحدة
قالت‭ ‬نبيلة‭ ‬ارميلي،‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬البيضاء،‭ ‬إن‭ ‬مصالح‭ ‬الجماعة‭ ‬حررت‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬عبد‭ ‬الوافي‭ ‬لفتيت،‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬وأخرى‭ ‬لولاية‭ ‬الجهة،‭ ‬تتضمن‭ ‬ملتمسا‭ ‬بتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬للتقصي‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬ملفات‭ ‬قطاعي‭ ‬الأشغال‭ ‬والتعمير‭ ‬اللذين‭ ‬تشرف‭ ‬عليهما‭ ‬الرئيسة‭ ‬نفسها‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬قطاع‭ ‬النقل،‭ ‬وترفض‭ ‬تفويضها‭ ‬إلى‭ ‬نوابها‭.‬ وقالت‭ ‬العمدة‭ ‬إن‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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