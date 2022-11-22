وطنية
عمدة البيضاء تطالب بلجنة تحقيق
قالت نبيلة ارميلي، رئيسة مجلس البيضاء، إن مصالح الجماعة حررت رسالة إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وأخرى لولاية الجهة، تتضمن ملتمسا بتشكيل لجنة للتقصي في بعض ملفات قطاعي الأشغال والتعمير اللذين تشرف عليهما الرئيسة نفسها إلى جانب قطاع النقل، وترفض تفويضها إلى نوابها. وقالت العمدة إنأكمل القراءة »
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