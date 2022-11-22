الرياضة
مارتينيز يحذر من الأسود
مدرب بلجيكا قال إنهم يعرفون الكرة البلجيكية جيدا حذر الإسباني روبيرتو مارتينيز، مدرب المنتخب البلجيكي، من خطورة نظيره المغربي، الذي يضم بين صفوفه لاعبين يعرفون الكرة البلجيكية جيدا ويلعبون لأندية كبيرة بأوربا، حسب قوله. وكشف مارتينيز، في حوار مع صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن الأسود قادرون على خلقأكمل القراءة »
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