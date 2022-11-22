الرياضة
هزيمة ثانية لخليفة عموتة بالأولمبي
مباراة مصر كشفت اختلالات في المنتخب الوطني انهزم المنتخب الوطني الأولمبي أمام نظيره المصري بهدفين لواحد، في المباراة الإعدادية التي جمعتهما، أول أمس (الأحد) بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة، لحساب استعداداته لنهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين، المقرر إجراؤها بالجزائر السنة المقبلة. وجدد المنتخب المصري فوزهأكمل القراءة »
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