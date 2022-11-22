الرياضة
رسالة رياضية: رسائل قطر
قدمت قطر رسائل واضحة إلى العالم في أول أيام مونديال كرة القدم، حول احترام الاختلاف، والإنسانية، ومبادئ التآخي بين الثقافات والشعوب، لكنها قدمت أيضا رسائل مشفرة أخرى، فماهي؟ الرسالة الأولى هي أن المال ضروري في كرة القدم في تنظيم التظاهرات الكبرى، لكنه ليس كل شيء، إذ أنأكمل القراءة »
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