الرياضة
حكيمي في حملة لحماية الأطفال
انضم لاعبو كرة القدم في كل أنحاء العالم، منهم الدولي المغربي أشرف حكيمي، إلى حملة عالمية لدعم الطفولة، وحماية حقوقهم، في فيديو صدر لمناسبة اليوم العالمي للطفل، تزامنا مع كأس العالم بقطر. وأوضح بلاغ ل”يونيسيف المغرب”، أن “حكيمي يوجد ضمن سفراء “اليونيسيف”، الذين يدعون إلى المساواة والدمجأكمل القراءة »
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