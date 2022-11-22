وطنية
تعاون بين النيابة العامة بالمغرب والفيتنام
أجرى مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامـة، صباح أمس (الاثنين)، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، مباحثات مع “لومين تري” المدعي العام لجمهورية الفيتنام والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 25 نونبر الجاري.أكمل القراءة »
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