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وطنية

تعاون‭ ‬بين‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بالمغرب‭ ‬والفيتنام

منذ دقيقة واحدة
جانب‭ ‬من‭ ‬اللقاء‭                (‬خاص‭)‬
أجرى‭ ‬مولاي‭ ‬الحسن‭ ‬الداكي،‭ ‬الوكيل‭ ‬العام‭ ‬للملك‭ ‬لدى‭ ‬محكمة‭ ‬النقض‭ ‬رئيس‭ ‬النيابة‭ ‬العامـة،‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ (‬الاثنين‭)‬،‭ ‬بمقر‭ ‬رئاسة‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بالرباط،‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ “‬لومين‭ ‬تري‭” ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬لجمهورية‭ ‬الفيتنام‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬له،‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬بزيارة‭ ‬عمل‭ ‬للمملكة‭ ‬المغربية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬نونبر‭ ‬الجاري‭.‬أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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