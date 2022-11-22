الرياضة
الشاعر أقصر لاعب بالمونديال
يعتبر الدولي المغربي إلياس الشاعر أقصر لاعبي المونديال، إذ يبلغ طوله مترا و58 سنتمترا. ويلعب الشاعر لكوينز بارك رينجرز الإنجليزي، ويشغل مركز صانع الألعاب في وسط الملعب. ويعد أندريس نوبرت، حارس مرمى هولندا، أطول لاعب في المنافسة، بمترين وثلاثة سنتمترات، ويلعب لهيرنفين الهولندي. ويعتبر نجم منتخب الأرجنتينأكمل القراءة »
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