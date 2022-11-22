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المطلقات يعدن عبيد إلى السينما
قالت إنها سعيدة بالتفاعل مع “جريت وجاريت” وقريبا ستطل بدور درامي قالت زينب عبيد، إنها سعيدة بالتفاعل الذي يحظى به مسلسل “جريت وجاريت”، والذي تجسد فيه أحد الأدوار الرئيسية. وأوضحت عبيد في حديث مع “الصباح”، أن المسلسل والذي يبث على شاشة القناة “الأولى” يعالج مواضيع مهمة، وأنأكمل القراءة »
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