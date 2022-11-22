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أمير في حفل بألمانيا
أحيى الفنان إيهاب أمير يوم تاسع عشر نونبر الجاري حفلا فنيا بألمانيا لفائدة أبناء الجالية المغربية والعربية المقيمة بالمهجر، حيث قدم باقة من أشهر أغانيه. ويعد إيهاب أمير من بين الفنانين الشباب الذين حققوا نجاحا كبيرا في الساحة الغنائية، خاصة أنه اختار أسلوبا فنيا مختلفا عن أبناءأكمل القراءة »
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