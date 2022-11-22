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اذاعة وتلفزيون

العرباوي… رحيل البدوي الشهم

منذ 4 دقائق
الفنان الشعبي شقيق الستاتي الذي صنع اسمه منتجا ومبدعا غيب الموت، صباح أمس (الاثنين)، الفنان الشعبي ميلود العرباوي بإحدى مصحات البيضاء، عن عمر ناهز الثامنة والخمسين، بعد صراع مع المرض. وفقد المشهد الفني برحيل العرباوي واحدا من الأسماء التي أغنت الأغنية الشعبية بعشرات الأغاني التي اختار فيهاأكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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