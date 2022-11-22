الصباح الفني
”طوطو” يغني عن أزمته
صور أغنية «سيلوات» على طريقة فيديو كليب وتحدث عن الحرية والمصالحة عاد الرابور طه فحصي، الشهير بلقب “طوطو”، في عز الأزمة التي يمر منها، إلى الساحة الفنية، بأغنية جديدة، طرحها على قناته الخاصة على “يوتوب”، تحمل عنوان “سيلوات”. واختار “طوطو” أن يصور جديده الفني، على طريقة فيديو كليب،أكمل القراءة »
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