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الصباح الفني

‭”‬طوطو‭” ‬يغني‭ ‬عن‭ ‬أزمته

منذ 3 دقائق
صور‭ ‬أغنية‭ ‬‮«‬سيلوات‮»‬‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬فيديو‭ ‬كليب‭ ‬وتحدث‭ ‬عن‭ ‬الحرية‭ ‬والمصالحة عاد‭ ‬الرابور‭ ‬طه‭ ‬فحصي،‭ ‬الشهير‭ ‬بلقب‭ “‬طوطو‭”‬،‭ ‬في‭ ‬عز‭ ‬الأزمة‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬منها،‭ ‬إلى‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية،‭ ‬بأغنية‭ ‬جديدة،‭ ‬طرحها‭ ‬على‭ ‬قناته‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ “‬يوتوب‭”‬،‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ “‬سيلوات‭”.‬ واختار‭ “‬طوطو‭”‬‮ ‬أن‭ ‬يصور‭ ‬جديده‭ ‬الفني،‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬فيديو‭ ‬كليب،‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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