الصباح الفني
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وجبة في قائمة انتظار لـ 30 عاما إذا كنت من عشاق المأكولات اليابانية وتملك الصبر الكافي للانتظار لمدة قد تصل إلى ثلاثين عاما للحصول على طلبك، ستحصل على وجبة يابانية شهية تستحق هذا الانتظار. الوجبة التي تعدها عائلة أساهيا هي أشهر كروكيت لحم بقري في العالم،أكمل القراءة »
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