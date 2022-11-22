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الصباح الفني

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منذ 38 ثانية
وجبة‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬انتظار‭ ‬لـ‭ ‬30‭ ‬عاما إذا‭ ‬كنت‭ ‬من‭ ‬عشاق‭ ‬المأكولات‭ ‬اليابانية‭ ‬وتملك‭ ‬الصبر‭ ‬الكافي‭ ‬للانتظار‭ ‬لمدة‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثين‭ ‬عاما‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬طلبك،‭ ‬ستحصل‭ ‬على‭ ‬وجبة‭ ‬يابانية‭ ‬شهية‭ ‬تستحق‭ ‬هذا‭ ‬الانتظار‭. ‬ الوجبة‭ ‬التي‭ ‬تعدها‭ ‬عائلة‭ ‬أساهيا‭ ‬هي‭ ‬أشهر‭ ‬كروكيت‭ ‬لحم‭ ‬بقري‭ ‬في‭ ‬العالم،‭أكمل القراءة »

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منذ 38 ثانية


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