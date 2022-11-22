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الصباح الفني

‭”‬هادي‭ ‬بلادي‭” ‬لدعم‭ ‬الأسود‭ ‬

منذ 7 دقائق
من‭ ‬كواليس‭ ‬تصوير‭ ‬الكليب‭  (‬خاص‭)‬
تستمر‭ ‬موجة‭ ‬طرح‭ ‬الأغاني‭ ‬المساندة‭  ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2022،‭ ‬واختار‭ ‬‭ ‬المنتج‭ ‬والمؤلف‭ ‬الغنائي‭ ‬مصعب‭ ‬العنزي‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬القائمة‭  ‬والإشراف‭ ‬على‭ ‬أغنية‭ ‬جديدة،‭ ‬بعنوان‭ “‬هادي‭ ‬بلادي‭” ‬أهداها‭ ‬للمنتخب‭.‬ وأشرف‭ ‬العنزي‭ ‬على‭ ‬كتابة‭ ‬كلمات‭ ‬الأغنية‭ ‬وإنتاجها،‭  ‬فيما‭ ‬تكلف‭  ‬رضوان‭ ‬الديري‭ ‬بتلحينها،‭ ‬وعاد‭ ‬التوزيع‭ أكمل القراءة »

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