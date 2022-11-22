الصباح الفني
”هادي بلادي” لدعم الأسود
تستمر موجة طرح الأغاني المساندة للمنتخب الوطني خلال مشاركته في مونديال كأس العالم 2022، واختار المنتج والمؤلف الغنائي مصعب العنزي الانضمام إلى القائمة والإشراف على أغنية جديدة، بعنوان “هادي بلادي” أهداها للمنتخب. وأشرف العنزي على كتابة كلمات الأغنية وإنتاجها، فيما تكلف رضوان الديري بتلحينها، وعاد التوزيع أكمل القراءة »
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