وطنية
حرب تعديل المدونة تندلع
الملايين لا ينتظرون الإرث لفقر آبائهم ويبحثون عن الدعم المباشر استعرت حرب تعديل مدونة الأسرة بين المحافظين والحداثيين، في قضايا مثيرة للجدل، بينها الإجهاض والإرث، وتسابق الاتحاد الاشتراكي، رفقة عموم اليساريين، بسند من قبل المنظمات الحقوقية والنسائية، لفرض رأيهم والتأثير على المسؤولين الذين سيتفرغون لمراجعة مدونة الأسرة،أكمل القراءة »
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