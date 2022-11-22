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وطنية

حرب‭ ‬تعديل‭ ‬المدونة‭ ‬تندلع

منذ 4 دقائق
وقفة‭ ‬احتجاجية‭ ‬سابقة‭ ‬للمطالبة‭ ‬بالمساواة‭                 (‬أرشيف‭)‬
الملايين‭ ‬لا‭ ‬ينتظرون‭ ‬الإرث‭ ‬لفقر‭ ‬آبائهم‭ ‬ويبحثون‭ ‬عن‭ ‬الدعم‭ ‬المباشر استعرت‭ ‬حرب‭ ‬تعديل‭ ‬مدونة‭ ‬الأسرة‭ ‬بين‭ ‬المحافظين‭ ‬والحداثيين،‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬مثيرة‭ ‬للجدل،‭ ‬بينها‭ ‬الإجهاض‭ ‬والإرث،‭ ‬وتسابق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاشتراكي،‭ ‬رفقة‭ ‬عموم‭ ‬اليساريين،‭ ‬بسند‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المنظمات‭ ‬الحقوقية‭ ‬والنسائية،‭ ‬لفرض‭ ‬رأيهم‭ ‬والتأثير‭ ‬على‭ ‬المسؤولين‭ ‬الذين‭ ‬سيتفرغون‭ ‬لمراجعة‭ ‬مدونة‭ ‬الأسرة،‭أكمل القراءة »

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