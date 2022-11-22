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الصباح الفني

قالوا

منذ 34 ثانية
‭ ‬الجسمي ‭ ‬قال‭ ‬حسين‭ ‬الجسمي‭ ‬في‭ “‬تويتر‭”: “‬لستَ‭ ‬غنيا‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬تملك‭ ‬شيئا‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يُشترى‭ ‬بالمال‭”.‬ الأغا كتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬مصطفى‭ ‬الأغا‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلا‭ “‬يصبح‭ ‬الإنسان‭ ‬حرا‭ ‬عندما‭ ‬لا‭ ‬ينتظر‭ ‬شيئا‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬ولا‭ ‬يبني‭ ‬توقعاته‭ ‬أو‭ ‬سعادته‭ ‬أو‭ ‬طموحاته‭أكمل القراءة »

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منذ 34 ثانية


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