الصباح الفني
قالوا
الجسمي قال حسين الجسمي في “تويتر”: “لستَ غنيا إلا إذا كنت تملك شيئا لا يمكن أن يُشترى بالمال”. الأغا كتب الإعلامي مصطفى الأغا على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلا “يصبح الإنسان حرا عندما لا ينتظر شيئا من أحد ولا يبني توقعاته أو سعادته أو طموحاتهأكمل القراءة »
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