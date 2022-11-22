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الصباح الفني

الستاتية‭ ‬و‭”‬مملكة‭ ‬الأسود‭”‬

منذ 33 ثانية
الستاتية‭ (‬خاص‭)‬
تستعد‭ ‬الفنانة‭ ‬الستاتية‭ ‬لإطلاق‭ ‬عمل‭ ‬غنائي‭ ‬جديد‭ ‬بعنوان‭ “‬مملكة‭ ‬الأسود‭”‬،‭ ‬والذي‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تشجيع‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬المغربي‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬بقطر‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثانية‭ ‬والعشرين‭.‬ وبدأت‭ ‬الستاتية‭ ‬في‭ ‬الترويج‭ ‬لعملها‭ ‬الغنائي‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬موقع‭ “‬إنستغرام‭”‬،‭ ‬إذ‭ ‬نشرت‭ ‬ملصقا‭ ‬لها،‭ ‬وعلقت‭ ‬عليه‭أكمل القراءة »

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منذ 33 ثانية


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