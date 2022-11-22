الصباح الفني
الستاتية و”مملكة الأسود”
تستعد الفنانة الستاتية لإطلاق عمل غنائي جديد بعنوان “مملكة الأسود”، والذي يأتي في إطار تشجيع المنتخب الوطني المغربي المشارك في فعاليات كأس العالم بقطر في نسخته الثانية والعشرين. وبدأت الستاتية في الترويج لعملها الغنائي الجديد على حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”، إذ نشرت ملصقا لها، وعلقت عليهأكمل القراءة »
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