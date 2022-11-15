الصباح الفني
قالوا
عصيد كتب الباحث أحمد عصيد تدوينة جاء فيها “إن صناعة القدوة تسمح باستمرار القيم الإيجابية من جيل لآخر، لكن عندما تكون القدوة زائفة ومنحرفة، فإن أقل شيء تؤدي إليه هو هدر الزمن بسبب المضي في الاتجاه الخطأ”. لقراري كتبت القاصة سعيدة لقراري تدوينة جاء فيها “هناك منأكمل القراءة »
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