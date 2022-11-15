fbpx
الصباح الفني

قالوا

منذ 8 ثواني
عصيد كتب‭ ‬الباحث‭ ‬أحمد‭ ‬عصيد‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬إن‭ ‬صناعة‭ ‬القدوة‭ ‬تسمح‭ ‬باستمرار‭ ‬القيم‭ ‬الإيجابية‭ ‬من‭ ‬جيل‭ ‬لآخر،‭ ‬لكن‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬القدوة‭ ‬زائفة‭ ‬ومنحرفة،‭ ‬فإن‭ ‬أقل‭ ‬شيء‭ ‬تؤدي‭ ‬إليه‭ ‬هو‭ ‬هدر‭ ‬الزمن‭ ‬بسبب‭ ‬المضي‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الخطأ‭”.‬ لقراري كتبت‭ ‬القاصة‭ ‬سعيدة‭ ‬لقراري‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬هناك‭ ‬من‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 8 ثواني


زر الذهاب إلى الأعلى