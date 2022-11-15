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اذاعة وتلفزيون

أسابيع الفيلم الأوربي بالمغرب

منذ 6 ثواني
تفتتح دورتها المقبلة بفيلم توج بالسعفة الذهبية بمهرجان “كان” تفتتح فعاليات النسخة التاسعة والعشرين من أسابيع الفيلم الأوربي بالمغرب، المنظمة من سابع دجنبر المقبل إلى واحد وعشرين منه بأربع مدن، وهي البيضاء والرباط ومراكش وطنجة، بعرض الفيلم السينمائي “بدون مصفاة” للمخرج السويدي روبن أوستلوند الحائز على السعفةأكمل القراءة »

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منذ 6 ثواني


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