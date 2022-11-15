وطنية
توجه نحو تصنيع ”الدرون” العسكرية
قال عبد اللطيف لوديي، الوزير المكلف بإدارة الدفاع، إن المغرب يتجه نحو القيام ببعض الأنشطة المتصلة بالصناعات الدفاعية، بينها تصنيع مسيرات عسكرية، في إشارة إلى طائرات “درون”، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، بحسب ما أورده تقرير صادر عن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، تتوفر “الصباح”أكمل القراءة »
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