fbpx
وطنية

توجه‭ ‬نحو‭ ‬تصنيع‭ ‬‭”‬الدرون‭” ‬العسكرية

منذ 28 ثانية
قال‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬لوديي،‭ ‬الوزير‭ ‬المكلف‭ ‬بإدارة‭ ‬الدفاع،‭ ‬إن‭ ‬المغرب‭ ‬يتجه‭ ‬نحو‭ ‬القيام‭ ‬ببعض‭ ‬الأنشطة‭ ‬المتصلة‭ ‬بالصناعات‭ ‬الدفاعية،‭ ‬بينها‭ ‬تصنيع‭ ‬مسيرات‭ ‬عسكرية،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬طائرات‭ “‬درون‭”‬،‭ ‬وتشجيع‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أورده‭ ‬تقرير‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬الوطني‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬تتوفر‭ “‬الصباح‭”أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 28 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى